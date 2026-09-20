DE TUDO QUE EU VEJO

A busca pelo extraordinário

Nem sempre é preciso atravessar o mundo para encontrar algo capaz de romper a rotina e devolver sentido aos dias

Gabriela Cruz

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:00

De Tudo que eu Vejo Crédito: Reprodução

Uma das decisões mais bacanas que tomei nos últimos anos foi buscar o extraordinário. O curioso é que demorei a perceber que já vinha fazendo isso.

A cada ano, escolho um destino, passo meses me organizando, junto dinheiro e alimento expectativas. Costumo brincar que trabalho para pagar as contas e viajar. Conhecer outros lugares se tornou uma das minhas prioridades, uma espécie de presente que decidi me dar.

Nas últimas férias, durante minha décima visita a Nova York, realizei dois desejos antigos. O primeiro foi ver Keanu Reeves, meu ator preferido desde sempre, tocando baixo com a Dogstar. Quando a data do show apareceu no Instagram, coloquei aquilo na cabeça: precisava juntar dinheiro para estar lá. E consegui, gente.

De tudo que eu vejo 1 de 5

Também conheci de perto Along the Way, obra monumental de KAWS no Brooklyn Museum. Foram experiências muito particulares. Talvez não despertassem a mesma emoção em outra pessoa, mas esse é justamente o ponto: cada um reconhece o extraordinário a partir da própria história.

A origem dessa busca vem de muito antes. Há cerca de 15 anos, depois da morte da minha avó paterna, que foi quem me criou, decidi que queria viver momentos fora do comum. Naquela época, eu ainda associava esse desejo a grandes acontecimentos, viagens inesquecíveis e imagens capazes de fazer o mundo parar por alguns minutos.

Com o tempo, fui entendendo que o excepcional também mora no cotidiano. Pode surgir num sabor novo, num café preparado de outro jeito, numa conversa inesperada, numa música ou diante de uma criação artística que desperta algo que estava adormecido.

E você? O que gostaria de viver, conhecer ou experimentar? Não precisa ser o sonho que impressionaria outras pessoas nem uma meta grandiosa para publicar nas redes sociais. Pode ser algo que faça sentido apenas para você.

Talvez exista um desejo antigo sendo adiado porque parece pequeno demais. Um lugar próximo que você nunca visitou, uma aula que sempre quis fazer, um livro, um show, um prato diferente ou uma tarde dedicada a alguma coisa que realmente desperte sua curiosidade.

Meu encontro mais recente com essa sensação aconteceu bem aqui em Salvador, diante de Ìrókò – A árvore cósmica, instalação monumental de Nádia Taquary apresentada no MUNCAB.

A árvore de Nádia é extraordinária. Não somente pela escala, mas pela força simbólica. O trabalho faz referência a Ìrókò, considerada, nas tradições de matrizes africanas, a primeira árvore plantada. É uma daquelas criações que alteram nossa relação com o espaço e nos fazem parar para olhar, sentir e tentar compreender.

A instalação integra a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática. Diante dela, percebi mais uma vez que o encantamento não precisa estar a milhares de quilômetros de distância. Às vezes, ele está logo ali.