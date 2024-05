LANÇAMENTO EM SALVADOR

'A Mesma Água': novo livro do escritor Eliecim Fidelis retrata os desafios do homem sertanejo

Livro de contos será lançado no dia 24 de maio

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 10:03

Livro 'A mesma água' Crédito: Divulgação

Já se imaginou com 72 anos ter a chance de voltar no tempo e se reencontrar consigo próprio com apenas 16 anos, na cidade onde viveu a adolescência? Com inspiração na filosofia do pensador grego Heráclito, essa é a história relatada no conto “A Mesma Água”, do escritor e psicanalista Eliecim Fidelis. O conto dá nome ao livro que será lançado no dia 24 de maio (sexta-feira), às 18h, no Foyer da Associação Baiana de Medicina (ABM), no bairro de Ondina, em Salvador.

Retratando as dificuldades enfrentadas pelo homem sertanejo, o livro reúne um total de 13 contos. “Em “A Mesma Água”, o objetivo é trazer diferentes temáticas, como a exploração, o desamparo, a fragilidade e a condição humana, através de diferentes histórias e onde os personagens as vivem de maneira original.

"Após produzir o 1º livro na pandemia, senti que ainda estava faltando algo e veio à ideia de escrever contos. Com isso, eu escrevi a história 'A rica e o tolo', com referência no filme 'O Homem do Jazz', e foram surgindo as outras narrativas”, conta Eliecim Fidelis, autor do livro. Para conversar sobre os temas trazidos na obra, o evento terá um momento de bate-papo com a presença de Eliecim e do também escritor e jornalista Jolivaldo Freitas.

Publicada pela editora baiana Oxente, o livro “A Mesma Água” é o 2º escrito por Eliecim Fidelis e o 1º do gênero de contos. O psicanalista também é autor do romance autobiográfico “Entre Pedras e Cactos”, um dos vencedores do Prêmio Travassos de Literatura, em 2022.

A obra conta a história de “Davi”, uma criança órfã com apenas quatro anos e adotada por uma outra família, porque o pai não tinha condições de sustentar os nove filhos. Ainda na infância, o menino se muda para a pequena cidade de Miradouro, no sertão nordestino, e passa a enfrentar as dificuldades da vida com coragem, persistência e honestidade. No livro são abordados temas relevantes na sociedade, como a desigualdade e a adoção.

Mais informações:

Evento: Lançamento do livro de contos “A Mesma Água”, do escritor e psicanalista Eliecim Fidelis.

Data: 24 de maio (sexta-feira).

Horário: 18h.