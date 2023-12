Academia de Letras da Bahia lança Galeria Virtual de Artes Visuais

Academia de Letras da Bahia. Crédito: Bruno Lopes do Rosário/Divulgação

A Academia de Letras da Bahia (ALB) vai fazer o lançamento de uma iniciativa inédita em sua história: a Galeria Virtual de Artes Visuais. O evento será na sexta-feira (15), a partir das 18h30, no canal da ALB no Youtube.



O acervo é assinado por renomados artistas baianos de diferentes gerações, como Almandrande, Aristides Alves, Bauer Sá, Goya Lopes, Leonel Mattos, Maria Adair, Salomão Zalcbergas e Viga Gordilho. A Galeria da ALB, já na inauguração, conta com quase 50 obras e inclui fotografias, pinturas, jóias e esculturas.

O objetivo é proporcionar uma experiência de apreciação da arte acessível ao público de todos os lugares através do site. Além de visitar, as pessoas interessadas poderão adquirir as obras disponíveis para comercialização. Um percentual do valor arrecadado com a venda será doado pelos artistas para a Academia de Letras da Bahia.

Mesmo após vendidas, as obras permanecerão em exibição na Galeria Virtual, que possui também a missão de contribuir com a divulgação da arte produzida na Bahia e dos artistas. Esta é uma iniciativa que representa um avanço significativo na intercomunicação das linguagens artísticas, conforme destacado no Estatuto da instituição.

Inovação

A inauguração acontece no mesmo ano que a Bahia ganha seu Museu de Arte Contemporânea (MAC-BA), refletindo o compromisso contínuo da ALB em enriquecer o cenário artístico do estado em suas diversas linguagens.

Ordep Serra, presidente da ALB, destaca que a iniciativa reforça o compromisso em preservar a memória baiana e estimular a criatividade em todas as formas. “Ao criar o acervo artístico e a Galeria Virtual, estamos proporcionando recursos importantes para pesquisadores e ampliando nosso compromisso com as artes. E nosso desejo é que, futuramente, a ALB tenha uma galeria física para mostras presenciais", afirma.

Além desta ação, a ALB inaugurou o Livro de Ouro dos Artistas e abriga regularmente as reuniões da Associação Baiana de Artistas Plásticos e Visuais - ABARVI.