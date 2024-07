REDES SOCIAIS

Afinal, por que Katy Perry postou vídeo de jogadora de vôlei brasileira?

A artista publicou o vídeo para divulgar Woman's World, nova faixa lançada no início de julho. A publicação com Daher é sonorizada pela canção. No dia 20 de setembro, Katy Perry será a atração principal do 'Rock In Rio'. Os ingressos para assistir à apresentação já estão esgotados.