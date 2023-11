Afrocidade recebe Groove da Laje e Pivoman no Santo Antônio Além do Carmo, com ingressos a R$ 2

Afrocidade. Crédito: Divulgaçao

A banda Afrocidade recebe O Groove da Laje e o DJ Pivoman no Afrobaile, dia 1º de dezembro, a partir das 20h30. Os ingressos custam R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia) para a festa, que acontece no Pátio da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Interessados podem comprar as entradas pela Bilheteria Digital. A festa é uma realização da Isé e tem apoio institucional da Saltur.



Nesta edição, o Afrocidade apresenta o grupo Groove da Laje, liderado por Tuta Rodriguez e Juninho City, que já fizeram show ao lado de Leo Santana, La Fúria, Parangolé, Pagodart e ÀTTØØXXÁ. Diretamente do Engenho Velho da Federação, O Groove convoca o público para dançar e traz músicas autorais e releituras de grandes clássicos do pagode baiano, como "Ovo de Avestruz" e "Caguete Descarado".

Groove da Laje. Crédito: Divulgaçao

As picapes ficarão por conta do DJ Pivoman, pseudônimo do músico, produtor, artista visual, pesquisador musical e arte-educador Ítalo Oliveira. Pivoman é atraído pela música eletrônica com raízes no continente africano e no Caribe. Em seu repertório, é possível desfrutar de uma miscelânea de gêneros e subgêneros musicais afrodiaspóricos, a exemplo dos Afrobeats, Afrohouse, Amapiano, Batida, Dancehall Shatta, e também outros ritmos oriundos da América Latina.

DJ Pivoman. Crédito: Divulgaçao

Formado em Camaçari em 2011, o Afrocidade faz um som rico em influências que vão do pagode ao afrobeat e passam pelo arrocha, reggae, dub e ragga. Os ritmos percussivos são a base de sua identidade e fio condutor do propósito do Afrocidade. Com discurso politizado, as letras trazem questões cotidianas da vida nas grandes cidades e levantam reflexões sobre desigualdade social e consciência racial.

Todos os recursos arrecadados com o Afrobaile, projeto que existe já há sete anos, serão repassados ao Afrobapho, comunidade formada por jovens negros LGBTQIAPN+ e periféricos.

Serviço

O quê: AFROBAILE, com AFROCIDADE, GROOVE DA LAJE e DJ PIVOMAN

Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio, Travessa dos Perdões, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Quanto: R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia-entrada), pela Bilheteria Digital

Os recursos oriundos das vendas serão revertidos para o coletivo Afrobapho.