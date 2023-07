AFROPUNK Bahia anuncia show inédito da BaianaSystem com cantores africanos

ABaianaSystem, em um encontro inédito com o cantor guineense Patche Di Rima e com a artista angolana Noite e Dia. Crédito: Filipe Cartaxo/divulgação

Resgatando as raízes do povo preto e reafirmando a beleza de sua cultura, a terceira edição do AFROPUNK Bahia segue revelando os nomes que irão se apresentar nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque de Exposições. O festival já confirmou a presença de Alcione, convidando a escola de samba Mangueira; Djonga; Tasha e Tracie convidando a rainha do funk, Tati Quebra Barraco; Karen Francis – pela primeira vez em Salvador –; e a apresentação do rapper VANDAL. Agora, é a vez de entrar na roda o show exclusivo da banda BaianaSystem, em um encontro inédito com o cantor guineense Patche Di Rima e com a artista angolana Noite e Dia. Além disso, a rapper AJULIACOSTA aterrissa pela primeira vez em um festival soteropolitano e faz a sua estreia no palco do AFROPUNK Bahia. Os ingressos já estão disponíveis pelo site oficial da Sympla.

O encontro intercontinental entre BaianaSystem, Patche Di Rima e Noite e Dia aconteceu por meio da vontade da banda baiana em explorar diferentes sonoridades. Essa junção resultou em um show chamado “Sambaquishow Versão Pretuguês”, que será realizado exclusivamente na terceira edição do AFROPUNK Bahia. O artista Patche Di Rima é um dos principais nomes da música guineense (sendo elencado como embaixador mundial da cultura do país); ele se destaca no gumbé, ritmo musical que nasceu da junção de alguns ritmos tradicionais da Guiné-Bissau e tem sido cultuado pelo artista ao longo dos seus 20 anos de carreira. Já Noite e Dia é uma artista angolana que se tornou um dos principais nomes do kuduro e trará para o show faixas como Kibexa e Tá Maluca.

Oantor guineense Patche Di Rima e com a artista angolana Noite e Dia. Crédito: divulgação

A união de artistas lusófonos de três países diferentes (Brasil, Angola e Guiné-Bissau), capitaneada pelo Baiana, é uma das apostas da curadoria do festival para este ano. Shows exclusivos, como o Sambaqui Versão Pretuguês e o encontro de Alcione e a Mangueira, dão um frescor ao line-up e atraem uma fatia do público.

Para Ismael Fagundes, que faz parte da equipe curatorial, o encontro entre os objetivos da equipe e a rota criativa que o BaianaSystem segue estão em sinergia. “O desejo de trazer o Baiana para o festival vem desde o ano passado e, nessa edição, seguimos a linha de shows que o grupo vem desenvolvendo com números como o GilBaiana e o OlodumBaiana. O Pretuguês segue essa linha de articulações musicais provocadas pela banda, trazendo pela primeira vez os dois artistas africanos para o Brasil”, disse.

Direto de São Paulo, a rapper AJULIACOSTA é uma das apostas da nova geração que o AFROPUNK Bahia traz para sua próxima edição. A multiartista promove questionamentos constantes sobre o papel da mulher preta no rap por meio do seu EP de estreia, AJU (2022), trabalho que será apresentado no palco do festival junto a hits como “Homens como você” e “Não foi do nada”.

a rapper AJULIACOSTA é uma das apostas da nova geração que o AFROPUNK Bahia. Crédito: divulgação

Após uma edição grandiosa realizada em 2022, com mais de 20 horas de música e mais de 25 mil pessoas por dia, o AFROPUNK Bahia se prepara para fazer a sua cerimônia de aquilombamento com ainda mais força em 2023. Assim como diz o manifesto que rege a terceira edição do festival: “Do Brooklyn à Bahia, celebraremos nossa comunidade em suas diferentes configurações com o mesmo sentimento: resgatar as trocas e a afetividade que nos foram roubadas”.

Em breve, mais atrações e novidades serão anunciadas.

Confira as atrações já confirmadas:

18 de novembro, sábado: Djonga | Tasha e Tracie convidando Tati Quebra Barraco

19 de novembro, domingo: Alcione convidando Mangueira | VANDAL | Karen Francis