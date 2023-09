Agnes Nunes se apresenta em Salvador em novembro

Agnes Nunes em Salvador. Crédito: Divulgação

Após esgotar shows em turnês pela Europa, um dos maiores nomes da nova geração da MPB, a cantora e compositora baiana Agnes Nunes está pronta para encantar o público de Salvador em um show imperdível no dia 19 de novembro, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.



O primeiro, com preços promocionais, já está à venda na bilheteria do Teatro e pelo site da SYMPLA, com valores a partir de R$50,00.



Com apenas 21 anos, a jovem baiana de voz suave transita entre gêneros musicais como a MPB, o forró e o blues. Além de sua potência vocal, Agnes traz em seu trabalho diversos assuntos importantes, como o empoderamento negro, o feminismo e a luta contra o racismo. Autora de inúmeros sucessos e de uma voz marcante, a cantora promete um show delicado e envolvente.

Em apenas quatro anos de carreira, Agnes já soma 29 músicas lançadas, um Leão de Ouro conquistado no Festival Internacional de Criatividade de Cannes e um Prêmio Jovem Brasileiro. Entre os marcos de 2022, destaque para o lançamento de seu primeiro de seu primeiro álbum, “Menina Mulher”, e o convite para participar do projeto “Nós, Voz, Eles 2“, da cantora Sandy, onde lançaram a música “De cada vez”.

Além disso, a artista subiu pela primeira vez no Palco Sunset do Rock in Rio, se apresentando no show “1985: A homenagem”, ao lado de Elba Ramalho, e em uma homenagem especial à Elza Soares, ao lado de nomes como Gaby Amarantos, Caio Prado, Larissa Luz, Majur e Mart’nália.

A artista foi uma das cantoras convidadas para participar da homenagem à Rita Lee feita pelo GRAMMY Latino e encerrou o ano de 2022 abrilhantando eventos exclusivos para marcas como Hermès e Vivara, este último ao lado de Gisele Bündchen.

Agnes também é compositora de muitas de suas canções, e traz em cada letra um pouco de suas vivências, paixões e sonhos. Iniciando 2023 com o pé direito, a artista fez nova turnê pela Europa em março, passando por Barcelona, Londres, Lisboa, Porto, Coimbra, Berlim, Dublin e Braga, além de lançar seu mais recente single “Terezinha”, em homenagem à avó.

Agnes teve também sua versão exclusiva, ao lado de Plínio Profeta, do inesquecível clássico “Preciso me Encontrar”, do mestre Cartola, para o filme ‘Medida Provisória’, como uma das faixas da trilha sonora do filme que está concorrendo na categoria “Melhor trilha sonora do ano” do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.