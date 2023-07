Agora Ella, ex-cantor gospel Jotta tira foto de topless após transição

A cantora Ella publicou nas redes sociais uma foto onde aparece de topless no banheiro. Com 25 anos, a artista ganhou fama nacional como o cantor gospel Jotta. Há dois anos, no entanto, ela passa por transição de gênero e já mudou de nome oficialmente.



No clique, publicado nesta segunda-feira (25), Ella parece estar no banheiro de casa. Usando apenas uma saia jeans, enquanto tapa os seios com as mãos, ela escreveu na legenda: "pode entrar, mas não repara na bagunça."