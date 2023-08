Aiace volta a Salvador em apresentação única

. Crédito: Foto por Nathalia Miranda

A cantautora baiana Aiace está de volta aos palcos de Salvador para uma apresentação única no Teatro Sesc Casa do Comércio. O evento acontece dia 11 de agosto, sexta-feira, às 20h00. O show marca o encerramento da turnê do primeiro álbum solo da cantora. Aiace apresenta repertório inspirado pelos ritmos afro-baianos, integrados à Nova MPB e influenciados por sons tradicionais nordestinos. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 60 na plataforma Sympla.

O palco é compartilhado com músicos de destaque, incluindo Felipe Guedes e Tarcísio Santos nas guitarras, Nino Bezerra no baixo e Ivan Torres na bateria. O repertório abrangerá canções do álbum de estreia, "Dentro Ali", enquanto também oferece uma prévia do segundo álbum intitulado "Eu Andava Como Se Fosse Voar". Além disso, Aiace trará músicas que fizeram parte de suas recentes turnês internacionais pela Colômbia, Portugal e Itália.

O projeto musical de Aiace é impulsionado pelo amor como um instrumento de transformação. A artista também aborda questões profundas sobre o feminino, entre as mensagens transmitidas, também está o lembrete de que gestos de gentileza e afeto não devem se perder em meio às demandas da vida moderna. Ao falar do retorno ao palco de Salvador, ela afirma: "É sempre uma alegria poder cantar em casa, especialmente após tantos shows fora do país. Estou ansiosa para essa noite, na qual celebrarei e me despedirei do álbum tão significativo para mim".

Aiace se apresenta no Teatro Sesc Casa do Comércio

Dia 11/08, sexta-feira, às 20h00

Entrada: R$30 / R$60

Endereço: Av. Tancredo Neves, 1109, Salvador - Bahia