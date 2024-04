BBB 24

Alane, Isabelle e Matteus formam o último paredão da temporada

Formação foi oficializada por Tadeu Schmidt no ao vivo da noite desta sexta

Estadão

Publicado em 13 de abril de 2024 às 09:23

Alane, Isabelle e Matteus formam o último paredão da temporada Crédito: Reprodução

Após perderem a prova do finalista do Big Brother Brasil 24 na manhã de sexta-feira, 12, Alane, Isabelle e Matteus passaram a formar o último paredão da temporada. Formação foi oficializada por Tadeu Schmidt no ao vivo da noite desta sexta e eliminação ocorre no domingo, 14. Votação é para eliminar.

Com a saída de um dos emparedados, o programa oficializa o trio finalista e campeão será anunciado na terça-feira, 16. Por vencer a prova do finalista, Davi já é um dos finalistas. Os dois participantes que se salvarem do paredão concorrem com ele pelo prêmio.

A prova de resistência que garantiu a passagem de Davi para o TOP 3, durou 10 horas. Matteus foi o primeiro a deixar a disputa após 2h, mas Isabelle, a próxima a abandonar, demorou mais e saiu após 7h na disputa. A última a desistir foi Alane, após soltar a ficha que garantia sua participação na prova.