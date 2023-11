Alicia X é a oitava eliminada do reality 'A Fazenda 2023'

Alicia X foi a oitava eliminada de A Fazenda 2023. O resultado da roça desta semana foi revelado na noite desta quinta-feira, 23. A ex-peoa teve apenas 4,62% dos votos para permanência no reality show da Record TV. Alicia disputava a roça com André Gonçalves e Shayan, após ter sido colocada na disputa por Lily Nobre ao abrir o Poder Laranja e ter de escolher entre os três participantes que ainda não havia competido pela permanência na berlinda, substituindo Henrique nos bancos da Roça.

Em sua despedida do programa, Alicia mencionou que continuará torcendo para que Kally vença o programa. "Queria que eles soubessem que amo eles demais, todos do paiol", e afirmou estar feliz por chegar tão longe no reality. Antes do resultado, a aposta dos outros participantes era de que André seria o eliminado da noite, mas o peão foi o segundo a retornar para a Sede.