TELEVISÃO

‘Altas Horas’ de hoje será reprise da homenagem ao grupo É o Tchan!

Entre as músicas cantadas no palco do Altas Horas de hoje estão A Nova Loira do Tchan, Bambolê, Pau Que Nasce Torto/Melô do Tchan e É O Tchan no Havaí. O programa original foi exibido em 16 de dezembro de 2023 e está disponível para assistir na íntegra no Globoplay.