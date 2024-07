ARTISTA VISUAL

Alzira Fonseca apresenta exposição 'Alvoroço' no Rio Vermelho

A natureza é o que comove e inspira a artista visual Alzira Fonseca, que inaugura em agosto a exposição "Alvoroço", com desenhos, pinturas e bordados em peças de cerâmica, tecido e papel. As obras serão inauguradas no dia 3 de agosto e prosseguem até 31 de agosto, em A Galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho.