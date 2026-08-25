MÚSICA

Amelinha celebra 50 anos de carreira com show no Palacete Tirachapéu

Apresentações acontecem na sexta (28) e sábado (29)

Doris Miranda

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:00

Amelinha deve revisitar os sucessos da carreira Crédito: divulgação

Um dos ícones da música nordestina, a cantora cearense Amelinha está comemorando cinco décadas de carreira e traz para a Estação Rubi, no Palacete Tirachapéu, o show 50 Estações, que será apresentado na sexta (28) e no sábado (29), às 20h.

A ideia é revisitar grandes sucessos vividos ao longo da trajetória da artista. Com voz potente e forte presença na cena musical desde os anos 1970, Amelinha se consolidou como uma das grandes intérpretes da MPB, acumulando prêmios ao longo de uma carreira recheada de canções que reforçam sua forte ligação com a música do Nordeste.

“Será uma grande alegria ter o público no Rubi. Além das minhas músicas, faço uma conexão entre compositores que gravei de diferentes gerações”, conta Amelinha.

Canções de Fagner, Zé Ramalho, Dominguinhos e Belchior sempre estiveram presentes na trajetória profissional desta cearense, dona de uma sólida carreira na MPB. A cantora gravou também músicas de Roupa Nova, Fausto Nilo, Geraldo Azevedo e Gilberto Gil, que devem estar no repertório do show.

O disco Frevo Mulher rendeu disco de ouro Crédito: divulgação

Disco de ouro

O disco Frevo Mulher (1979) foi uma febre nacional e lhe deu o primeiro disco de ouro da carreira. O fenômeno aconteceu quando a intérprete colocou abaixo o Maracanãzinho, no Festival MPB 80, cantando Foi Deus Que Fez Você (Luiz Ramalho), estrondoso sucesso que tornou-se marca registrada da artista.

Em 1982, emplacava outro disco de ouro com o tema de abertura do seriado Lampião e Maria Bonita, da Rede Globo, através da música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa Faz o Homem Gemer Sem Sentir Dor (Zé Ramalho).

Dona de uma trajetória consagrada, Amelinha conquistou o público de todo o país com inúmeras interpretações emocionantes e, com isso, tornou-se uma das grandes artistas da MPB.