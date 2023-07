Amigas, Leny Andrade e Doris Monteiro serão veladas juntas

Crédito: Divulgação

As amigas e cantoras Leny Andrade e Doris Monteiro serão veladas juntas, nesta terça-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. As cerimônias serão abertas ao público. Leny e Doris morreram nesta segunda-feira (24), no capital carioca.

Doris será velada de 9h às 13h. Depois, ela será cremada em uma cerimônia reservada aos familiares. Já o velório de Leny será das 10h às 13h no Theatro Municipal e das 14h às 16h no Memorial do Carmo, no Caju. Em seguida, também será cremada.

Amigas de longa data, as Doris e Leny se reencontraram em 2017 para gravar as músicas do show dos 100 anos de Dalva Oliveira. À época, Doris cantou o samba "Zum zum" e Leny cantou "Há um Deus". Segundo o Splash, em abril de 2019, as amigas se encontraram novamente para no Troféu Feira do Vinil do Rio, quando foram as homenageadas da premiação.

Mortes

A cantora Leny Andrade, 80 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (24). O anúncio foi feito no instagram da jazzista. "A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor", diz a publicação.

Também na manhã de hoje foi comunicada a morte da cantora e atriz Doris Monteiro, aos 88 anos, outro importante nome da música brasileira. Um comunicado foi publicado no perfil da artista no Instagram e a informação foi confirmada pelo produtor dela.