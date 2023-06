Amigos de Madonna revelam que recuperação pode durar meses

A cantora Madonna saiu do hospital após passar uns dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com infecção bacteriana grave. Mesmo recebendo alta da unidade de saúde, a recuperação da artista ainda vai durar alguns meses.



De acordo com amigos da diva pop, em conversa ao jornal Daily Mail, Madonna tem sido forte e conseguiu ficar fora de perigo, mas a saúde continua bem frágil, principalmente devido à idade, que atualmente tem 64 anos.