Amor Perfeito: Gaspar foge após a prisão de Gilda

Thiago Lacerda é Gaspar em Amor Perfeito. Crédito: divulgação

Em Amor Perfeito, após Gilda (Mariana Ximenes) sair presa dos tribunais por ter tentado matar Leonel (Paulo Gorgulho), cada um dos seus comparsas começará a tomar um rumo antes que os holofotes se voltem a eles. A começar pelo principal parceiro de crimes da vilã: Gaspar (Thiago Lacerda), que, logo depois julgamento, sairá corrido do tribunal.



Cândida (Zezé Polessa), que acabou de ser eleita como prefeita, ficará arrasada ao descobrir que o filho mais velho foi cúmplice em tantos crimes. E, quando chegar em casa, irá encontrá-lo, fazendo as malas para fugir.

“Depressa, Gaspar! Anda!”, dirá Anselmo (Paulo Betti), que, logo em seguida, dará um envelope com dinheiro ao filho. “Toma, para as despesas. Casca fora antes que chegue alguém! Você vai ficar bem, filho! Um Evaristo nunca foi preso, ocê não vai ser o primeiro!”, dirá o ex-prefeito, tão corrupto quanto o primogênito.

A mãe irá cobrar satisfações, querendo saber em quais outros crimes de Gilda ele se envolveu, mas será interrompida pelo marido, alegando que, caso Gaspar não vá embora imediatamente, será preso. Porém, antes de partir, ele entregará uma desculpa bem esfarrapada.

“Mas fica sabendo, desde já, que tudo de errado que eu fiz foi por amor! A Gilda me enfeitiçou, mãe! Ainda sou louco por ela!”, dirá o vilão, que logo em seguida vai dar um abraço não correspondido em Cândida, antes de fugir.

AMOR PERFEITO

Segunda-feira (18) - O juiz convoca Leonel a depor, e o empresário acusa Gilda de ter atentado contra ele. Gilda é presa, e todos se espantam com as revelações de Leonel. Marê comemora sua liberdade com Orlando e Marcelino. Gaspar decide deixar a cidade, e Cândida confronta Anselmo sobre a cumplicidade com os crimes do filho. Wanda pede que Sílvio saia de sua casa, e Laura apoia a mãe. Marcelino pede que Orlando e Marê se casem para que possam adotá-lo. Justino surpreende a família com sua nova vida. Leonel retorna para a mansão. Com a ajuda de Júlio, Sônia revela a Marê e Orlando que seu filho pode estar vivo.

Terça-feira (19) - Sônia explica sua história para Orlando e Marê, que afirma não saber se poderá perdoar a moça. Cândida se culpa pelo mau comportamento de Gaspar. Sílvio se muda de casa. Tânia diz a Justino que deseja se formar antes de casar com ele. Júlio e Aparecida confortam Sônia. Marê deduz que Marcelino pode ser Ângelo, e decide procurar Rosa. Sônia entrega sua carta de demissão a Marê. Ao descobrir que Ademar abandonou seu filho com Sônia, Ione rompe seu casamento. Leonel humilha Gilda. Marê e Orlando concluem que Ângelo é Marcelino. Marê e Orlando contam a Marcelino que são seus pais. Leonel se emociona ao saber que Marcelino é seu neto, e pede perdão a Orlando e Marê.

Quarta-feira (20) - Capítulo não divulgado.

Quinta-feira (21) - Penúltimo capítulo não divulgado.

Sexta-feira (22) - Último capítulo não divulgado.

Sábado (23) - Reprise do último capítulo.

FUZUÊ

Segunda-feira (18) - Luna estranha a visita de Bebel. Olívia não deixa Preciosa ligar para Miguel. Otávio Augusto avisa a Nero da presença da polícia na Fuzuê. Cláudio vê Fiel com uma maleta e decide segui-lo. Heitor tenta conter o nervosismo diante de Barreto. Michel Teló entra no carro de Jefinho. Preciosa manda Rui informar a Miguel sobre o acidente de Olívia. Rui ouve Olívia contar para Preciosa que Miguel sobre o pai de seu filho. Fernanda está prestes a dar à luz e Luna a leva para o hospital. Domingos alerta Lampião de que Gláucia quer impedir a reabertura do Beco de Gambá. Nero procura Heitor. Miguel chega ao hospital para saber de Olívia e estranha ao ver Luna.

Terça-feira (19) - Preciosa reclama da presença de Luna e leva Miguel até Olívia. Cláudio tenta convencer Luna a revelar o esconderijo de Cata Ouro. Jefinho convida Michel Teló para ir ao Beco do Gambá. Olívia desiste de contar a verdade para Miguel. Luna e Miguel se encontram. Preciosa garante a Olívia que falsificará o exame de DNA. Luna conduz Cláudio ao esconderijo de Cata Ouro. Nero manda iniciarem o concurso para a Rainha da Fuzuê. Pascoal alerta Heitor sobre Cecília. O assessor do deputado encontra Cata Ouro. Preciosa agradece Fiel pela falsificação do exame de Olívia e Miguel. Luna se surpreende ao chegar ao esconderijo de Cata Ouro.

Quarta-feira (20) - Luna e Cláudio tentam decifrar a imagem que encontram desenhada na parede. Pascoal ameaça Cata Ouro. Heitor se intimida com a fúria de Preciosa. Cláudio fala para Luna não desistir de Miguel. Rui revela a Olívia que sabe sobre a falsificação do exame de DNA. Preciosa pensa em acabar com Luna. Heitor tenta falar com Pascoal. Cata Ouro leva Luna e Jefinho ao local onde teve embate com Pascoal, que se esconde. Rejane se preocupa com a dublagem de Kirida. Olívia pressiona Miguel a ficar com ela. Miguel garante a Nero que punirá as pessoas que estão atacando a Fuzuê. Jefinho se coloca na frente de Luna, e recebe um tiro em seu lugar quando ela é atacada.

Quinta-feira (21) - Luna leva Jefinho para o hospital. Cláudio tenta falar com Miguel sobre suas descobertas. Barreto proíbe Luna de tentar fazer o trabalho da polícia. Pascoal é levado para a delegacia. Preciosa vai à casa de Nero. Jefinho afirma que fará seu show no Beco do Gambá. Miguel conta para Luna que confirmou a paternidade do filho que Olívia está esperando. Preciosa vasculha a casa de Nero e encontra fotos antigas da Fuzuê. Jefinho conta para Luna que Gláucia esteve com Pascoal. Cecília mente para Barreto para ajudar Pascoal. Soraya se inscreve no concurso para Rainha da Fuzuê. Cláudio revela a Miguel que o tesouro da Dama de Ouro está escondido na Fuzuê. Preciosa se surpreende ao ver seu pai numa das fotos de Nero. Luna flagra Cecília e Pascoal conspirando contra a Fuzuê.

Sexta-feira (22) - Pascoal se ofende com Luna e Cecília se surpreende. Cláudio acredita que os antigos donos da Fuzuê protegiam o tesouro. Gláucia garante que o Beco do Gambá não reabrirá. Luna conta para Barreto sobre o tesouro e Pascoal a ironiza. Bebel brinca com Bernardo. Luna se recusa a falar com Cecília. Barreto coloca Merreca para confrontar Pascoal. Francisco se incomoda com a proximidade de Rui e Soraya. Rejane aparece na Fuzuê e Alícia se enfurece. Nero fala de Jaci para Cláudio e Miguel. Luna conta para Miguel sobre Pascoal. Pascoal denuncia Merreca, que fica furioso. Preciosa afirma que se vingará de Luna. Pascoal se surpreende com Cecília. Luna rasga uma notificação que proíbe a reabertura do Beco do Gambá.

Sábado (23) - Lampião e Bartô se preocupam com a atitude de Luna. Pascoal se intimida com Cecília. Olívia é hostil com Conceição. Bebel pensa em trabalhar com Emília. Preciosa questiona a mãe sobre a foto de César e Nero. Miguel flagra Rejane com seu pai. Francisco se encanta com Soraya. Caíto tem um mau pressentimento com o show do Beco e comenta com Bartô. Preciosa se recusa a ir ao show no Beco do Gambá. O mensageiro do hotel vê Luna entrar no quarto de Miguel e avisa Olívia. Luna conversa com Miguel sobre sua ida à delegacia. Cláudio incentiva Alícia a ir ao show de Rejane. Jefinho recebe um telefonema da TV Globo. Cecília procura Luna. Fiel entrega ao mensageiro um dispositivo de escuta para colocar no quarto de Miguel. Miguel e Luna pensam num plano contra os inimigos da Fuzuê. Maria Navalha decide voltar para casa.

TERRA E PAIXÃO

Segunda-feira (18) - Marino ameaça dar voz de prisão a Antônio. Jonatas agradece Agatha por ter salvado sua vida. Marino promete a Antônio que encontrará a pessoa responsável pela morte de Daniel. Hélio revela a Petra que está gostando dela. Anely troca de lugar com Nice na noite de amor com Tadeu, sem que o marido de Gladys perceba. Serjão discute com Andrade. Aline confronta Vinícius sobre a proposta de sociedade na exploração de suas terras.

Terça-feira (19) - Vinícius avisa a Irene que Aline não aceitou a proposta. Gladys dá conselhos a Andrade. Tadeu conta a Enzo sobre a noite que teve com Anely, sem saber que era com Nice. Miguel incentiva Aline a fechar sociedade com Vinícius. Dalva foge do Hospital. Antônio convida Franco para jantar em sua casa. Anely conta a Luigi sobre o acordo que fez com Nice. Lucinda flagra Marino visitando o bebê de Graça e estranha. Rodrigo comunica a Caio e a Aline que não encontrou nenhuma restrição ao nome ou ao CPF de Vinícius. Caio aconselha Aline a aceitar a sociedade com Vinícius.

Quarta-feira (20) - Aline promete a Caio que pensará sobre a sociedade com Vinícius. Agatha promete a Jonatas que devolverá o dinheiro que Gentil lhe deu. Jonatas perdoa Agatha. Jonatas conta a Caio e Agatha que Dalva morreu. Irene não gosta de ver Hélio com Petra. Irene disfarça quando Luigi pergunta sobre a tragédia que Petra teria cometido no passado. Agatha estranha ao ver Petra e Hélio juntos. Agatha convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. Franco apresenta Yandara ao seu pai. Jurecê prevê que Yandara corre perigo.

Quinta-feira (21) - Jurecê pede ajuda a Caio para tirar Yandara da casa de Antônio. Jurecê deixa Yandara envergonhada ao entrar na casa de Antônio avisando que foi buscar a neta porque algo de ruim vai acontecer lá. Flor deixa claro a Ademir que não mudará seu jeito de ser só porque casou com ele. Tadeu teme que a previsão de Jurecê aconteça. Petra acha que Rodolfo, pai de Franco, é o homem que abusou dela no passado. Petra manuseia uma arma de Antônio e atira na direção de Rodolfo. Caio acorda assustado dizendo que sonhou com um tiro.

Sexta-feira (22) - Angelina diz a Caio que Petra estava instável e acabou atirando sem querer no pé de Hélio. Marino diz a Lucinda que ele não merece o amor da gerente da cooperativa, por conta dos erros que cometeu. Ademir pede a Agatha para cuidar de Rosa enquanto ele vai atrás da Flor. Hélio sustenta a história de Antônio e conta a Marino que o tiro foi um acidente, e que a arma disparou sem querer, por ele mesmo. Petra pede desculpas a Hélio. Aline aceita ser sócia de Vinícius.