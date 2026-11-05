ANCESTRALIDADE

Ana Mametto e Bule-Bule saúdam orixás em show conjunto

Apresentação acontece nesta quinta (5) no Cineteatro 2 de Julho

Doris Miranda

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:00

Bule-Bule e Ana Mametto Crédito: Flaviane Silva

Os artistas Ana Mametto e Bule-Bule apresentam juntos o espetáculo Orixás em Voz, na quinta (5) e na sexta (6), às 20h, o Cineteatro 2 de Julho, Federação. A montagem dá início às comemorações do Novembro Negro e traz ao palco uma celebração viva da cultura e das tradições de matriz africana através do samba de roda.

Baseado na obra Orixás em Cordel, escrita por Bule-Bule, o espetáculo é um encontro poético e musical entre a cantora e atriz e um dos maiores mestres da cultura popular brasileira, dividindo o palco em cena e em canto, os dois artistas celebram não apenas a força das divindades afro-brasileiras, mas também uma profunda amizade e cumplicidade construída ao longo de décadas.

O show propõe uma releitura vibrante das histórias contadas na obra do cordelista e repentista. No lugar de uma transposição literal da literatura, a narrativa ganha vida através da tradição oral, celebrando a ancestralidade dos orixás por meio de cânticos sagrados, clássicos do cancioneiro popular e intervenções poéticas.

“Orixás em Voz é celebrar o amor, a fé e a amizade. Bule-Bule é um presente que a vida me deu. É meu Preto Velho, aquele que me abençoou nos primeiros passos da minha carreira e que segue abençoando meus caminhos com sua arte, sua sabedoria e, sobretudo, com a beleza da sua existência. Ter sua presença na minha vida é uma dádiva que celebro com amor, respeito e gratidão. É privilégio caminhar ao lado de quem é, por si só, uma bênção”, destaca Ana Mametto.

Com direção musical de Yacoce Simões, a sonoridade costura com sofisticação os arranjos instrumentais, a força dos tambores e o poder da palavra cantada e falada. Mais do que uma homenagem em vida à obra de Bule-Bule, Orixás em Voz é um convite sensível à memória, ao afeto e à beleza dos encontros que perpetuam a nossa cultura.