Ana Mametto e duo Janos se apresentam no fim de semana

Ana Mametto . Crédito: Felipe Oliveira/divulgação

A cantora Ana Mametto se apresenta neste sábado (22), às 21 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O espetáculo Saudação, uma reverência ao sagrado e à cultura afro-brasileira, apresenta releituras de canções de Vinícius de Moraes, Baden Powell, Aldir Blanc, Mateus Aleluia e Dorival Caymmi.



Mametto vai interpretar, entre outras, Canto de Xangô (Baden Powell e Vinícius); Canoeiro (Caymmi) e Nação (Aldir Blanc e João Bosco). Há ainda canções que ficaram conhecidas na voz de Clara Nunes.

“Revisitei a minha casa interior com esse álbum. Relembrei a infância e me conectei com o sagrado. Agora, quero dividir no palco a experiência de mergulhar na música afro-brasileira, saudando esses nomes que fazem parte da minha trajetória como artista e mulher”, diz a cantora.

No palco, Ana Mametto é acompanhada por Citnes Dias, na percussão, e o Yacoce Simões no piano. Yacoce assina também a direção musical do show. Os ingressos estão à venda no local e no site Sympla, por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

BISTRÔ DAS ARTES