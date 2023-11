Ana Maria Braga recebe convite inesperado e chora no 'Mais Você': 'Honra inigualável'

Ana Maria Braga recebeu um convite inesperado durante o Mais Você desta terça-feira, 21. No programa, a apresentadora conversava com o repórter Mateus Luz, que está na Itália, quando foi convidada a ser embaixadora do turismo italiano no Brasil.



"As pessoas da Itália querem saber, se você se sentir bem, confortável e segura, porque o conhecimento você tem, se gostaria de ser embaixadora do turismo no ano que vem. No Brasil, você será a pessoa mais importante do turismo italiano", declarou Luz.