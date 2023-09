Ana Maria Braga se transforma em Rita Lee no 'Domingão com Huck'

Ana Maria como Rita Lee. Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga se caracterizou como Rita Lee para fazer uma homenagem à cantora na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, que foi ao ar no domingo, 24. Acompanhada por bailarinos, ela dançou e dublou a música Lança Perfume.



"Sabe que me senti tão emocionada, porque admiro tanto a Rita. Foi uma amiga minha. Não muito 'chegada', mas a gente se falava, sempre. Era uma poetisa, uma mulher fantástica. Quando surgiu essa oportunidade, falei: 'Gente...'. Eu sinto ela dentro de mim!. Admiro muito, gosto dela, para mim ela vive pra sempre nas músicas e na saudade", disse Ana Maria.

"Você e Rita Lee são duas mulheres à frente do seu tempo", destacou Luciano Huck, citando a trajetória da cantora, que morreu em maio, aos 75 anos.

Ana Maria Braga ainda distribuiu coxinhas e pães de queijo à plateia. O Domingão ainda contou com apresentação de Gil do Vigor, um dos colegas da cozinheira no Mais Você.