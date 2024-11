DE NOVO

Ana Maria Braga testa positivo para covid-19 pela quinta vez e se ausenta do 'Mais Você'

Apresentadora tranquilizou o público e mostrou que participou do programa de casa

Ana Maria Braga está com covid-19. A apresentadora comunicou aos fãs nesta quarta-feira, 6, que testou positivo para a doença pela quinta vez. No post feito nas redes sociais, a apresentadora do Mais Você tranquilizou o público e mostrou que participou do programa de casa.