Angélica comenta sobre Huck entrar na política: 'Medo da baixaria'

A apresentadora Angélica, de 49 anos, abriu o coração ao falar sobre a participação do marido, Luciano Huck, na política do Brasil. Segundo a famosa, ela nunca iria impedir ou tentar fazer com que o jornalista esquecesse a vontade de ficar na presidência.



Em conversa à revista Veja, a loira e ex-Global foi questionada sobre os burburinhos de que ela estaria tentando evitar a entrada do comandante do Domingão na corrida para a presidência do Brasil, além de ter sido um empecilho nas eleições de 2022.