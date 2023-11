Angélica relata assédio sofrido na infância: 'Pedia para sentar no colo dele'

A apresentadora Angélica revelou no programa "Angélica: 50 e Tanto", da Globoplay, que sofreu assédio sexual de um homem importante do meio artístico ainda na infância. Ela começou a carreira na televisão aos 12 anos.



"Foi bem nessa época que o homem pedia para eu sentar no colo dele nos bastidores da TV. Ele era um adulto, e eu, uma criança. E eu fazia tudo sem entender. Hoje eu entendo", contou a apresentadora.



O mesmo homem teria sugerido que Angélica adotasse o nome Lolita. A inspiração era a personagem-título do livro de Vladimir Nabokov, uma menina sexualizada pelo próprio padrasto.