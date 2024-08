CINEMA

Angelina Jolie chora em exibição de 'Maria' em Veneza

Angelina Jolie estava visivelmente emocionada após exibição de Maria, seu próximo filme, que estreou durante o Festival de Veneza, nesta quinta-feira, 29. A atriz participou da sessão, que recebeu sonoros aplausos. Jolie foi vista enxugando lágrimas do rosto.

Maria é um filme biográfico em que a atriz dá vida à personagem-título, a cantora de ópera Maria Callas, reconhecida como uma das maiores do mundo. O longa tem direção de Pablo Larraín e conta com nomes como Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino no elenco. Os três também estavam na sala.