Anitta rebate críticas sobre exposição de cenas sensuais: 'Sexista'

A cantora Anitta, de 30 anos, já é conhecida por sempre fazer clipes sensuais e exibir para o mundo todo. No entanto, as críticas são constantes nas redes sociais quando o assunto é o conteúdo da famosa.



Em conversa ao programa 'Saia Justa', do GNT, nesta quarta-feira (16), a poderosa comentou que já está acostumada a receber comentários sobre ser uma mulher vulgar, mas rebateu questionando em relação aos clipes que não mostram as partes íntimas.