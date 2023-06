Anitta revela que Xuxa deu apoio na carreira internacional

A cantora Anitta, de 30 anos, nunca escondeu que sempre foi admiradora do trabalho da apresentadora Xuxa Meneghel. Na noite desta quinta-feira (29), a artista deu uma entrevista elogiando a rainha dos baixinhos. Em conversa à rádio KTU, de Nova York, a toda poderosa de Honório Gurgel escutou da apresentadora que o nome dela é o segundo mais comentado quando se trata do Brasil, ficando atrás de Xuxa. "Quando nós éramos bebês, anos e anos atrás, havia apenas um artista brasileiro que nós crescemos conhecendo, a Xuxa! Nós crescemos só vendo ela representando a cultura brasileira e era isso. Eu sei que outros por aí, mas um fenômeno global foi a Xuxa. E, então, vem Anitta! Você trazendo toda essa cultura de novo para a vida de todo mundo", disse a apresentadora.

Feliz com a comparação, Anitta comentou que é bastante amiga da rainha dos baixinhos, e quando a carreira de cantora começou a decolar, a cantora internacional recebeu o apoio de Xuxa no momento em que mais precisou.

"Eu amo ela! Ela é uma das minhas amigas próximas. Eu converso com ela toda semana! Ela sempre me diz isso! 'Depois de mim, é você.' Pra mim, é uma honra", revelou ela sobre o sucesso que está fazendo no exterior", contou.