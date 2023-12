Anitta se declara após show e 'after' na casa de Caetano: 'Essa energia só tem na Bahia'

A cantora Anitta se declarou para a Bahia após realizar o show no Festival Virada Salvador, realizado na Boca do Rio, na última quinta-feira (28). Em uma apresentação repleta de hits, a artista colocou o público para dançar do início ao fim, com músicas e parcerias com diversos artistas.



A última apresentação da cantora no evento havia sido em 2019. “Gente, estou muito feliz de retornar ao Festival Virada Salvador. Eu amo isso aqui. Então me aguardem, estou animada para me jogar muito no palco com vocês. Vai ser incrível", disse a artista ao subir ao palco. Ela tratou de homenagear os fãs nas redes sociais em um post com os melhores momentos do show.