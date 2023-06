Anitta tem relógio de luxo roubado em viagem na Croácia: 'Mais chique'

Anitta tem relógio de luxo roubado na Croácia. Crédito: Redes sociais

A cantora Anitta, de 30 anos, revelou para os milhares de seguidores no Instagram que foi vítima de roubo. O relógio luxuoso, avaliado em R$ 105 mil, foi levado de dentro do quarto que ela está hospedada, na Croácia.



A famosa, que está passando alguns dias de férias contou que os ladrões entraram em vários quartos, mas apenas o acessório foi levado. Na manhã desta quarta-feira (14), a poderosa contou que a peça é do modelo Ballon Bleu, da grife Cartier, cravejado de diamantes.

"Estamos vivendo a vida como se não tivéssemos sido roubados ontem. Eu fui a sorteada. Entraram nos quartos de todo mundo, mas roubaram só eu. Me acharam mais chique. Estou bem, gente. Ontem, quando saímos à noite, roubaram as nossas coisas. Nossas, não, as minhas, resolveram roubar só a boneca aqui. A gente está vivo, com saúde, e é isso que importa", contou Anitta durante um descanso em um iate de luxo.

Na noite anterior, do dia 13 de junho, a carioca fez um alerta nos stories do Instagram falando que a peça foi levada do quarto do hotel que está hospedada. "Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio... Foi roubado de mim. Obrigada", escreveu.