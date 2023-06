Aniversariante do dia, Bethânia recebe homenagem de Caetano

Aniversariante do dia, a cantora Maria Bethânia recebeu uma homenagem de seu irmão, Caetano Veloso, neste domingo (18). Bethânia completou 77 anos. Em um texto postado em seu perfil no Instagram, Caetano lembrou de quando escolheu o nome da irmã. “Suponho que a lembrança mais antiga que guardo de mim mesmo é a do dia de seu nascimento, quando escolhi seu nome. Ser ao mesmo tempo o irmão mais próximo e um admirador deslumbrado é uma posição peculiar. Tenho orgulho de tudo isso”, escreveu.

“Os cuidados de meu pai exigiam que eu viesse com ela para o sudeste, quando ela foi convidada para substituir Nara num papel que parecia absolutamente insubstituível. Sigo aprendendo muito com ela e celebrando a luz que ela produz. Que os orixás e Nossa Senhora da Purificação a protejam sempre. Minha irmã me protege e me inspira”, completou.