Antes de show em Salvador, Pitty anuncia álbum especial em homenagem a 'Admirável Chip Novo'

O show de Pitty no Festival da Primavera, no próximo dia 17 de setembro, às 19h, Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, sem dúvidas é um dos mais aguardados da programação.



Se a expectativa pela apresentação, em tributo aos 20 anos do álbum "Admirável Chip Novo", já não fosse grande o suficiente para os fãs da cantora, após o sucesso no The Town, onde tocou com orquestra no mesmo palco dos Foo Fighters e do Garbage, agora aumentou.



A cantora anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (12), um “disco -presente” para o mês outubro, com presença confirmada de nomes como Sandy, Emicida e Ney Matogrosso, cantando faixas do álbum homenageado, como “Temporal”, “Teto de Vidro” e “Máscara”.