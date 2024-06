ATOR

Antonio Banderas confirma presença em programa da Globo

Quadro irá ao ar no próximo dia 7 de julho

Crédito: Divulgação do filme 'Dor e Glória'

O ator espanhol Antonio Banderas virá ao Brasil por um motivo especial. O artista estará presente na final da “Dança dos Famosos”, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo, que deve ir ao ar no próximo dia 7 de julho. A informação foi confirmada pela própria emissora.