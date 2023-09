Antônio Carlos e Jocafi levam show Afro Funk Brasil para Teatro Rubi

Com o show Afro Funk Brasil, a dupla baiana Antônio Carlos e Jocafi abre a temporada 2023 da Estação Rubi, nesta sexta (15) e sábado (16), às 20h, no Wish Hotel da Bahia, Campo Grande.



Os cantores e compositores voltam ao palco do Rubi para desfiar grandes sucessos da carreira, como Você Abusou, Toró de Lágrimas, Mas que Doidice, Morte do Amor, Desacato, além de outros clássicos da dupla.



O título do show faz referência ao EP de mesmo nome lançado o ano passado em parceria com a Orquestra Violões do Forte de Copacabana. Junto à orquestra, a dupla revisita cinco clássicas faixas do seu repertório de afrofunk e afrobeat, além de lançar a inédita Ogun Ni Lê, em parceria com Russo Passapusso, da BaianaSystem.