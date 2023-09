Antônio despreza Irene no casamento de Ademir e puxa Agatha para dançar

Agatha disputa atenção e o dinheiro de Antonio co mIrene. Crédito: divulgação

Em Terra e Paixão, parece inevitável uma reconciliação entre Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini). Nos próximos capítulos, o fazendeiro não conseguirá mais disfarçar para a família que está enfeitiçado pela “morta-viva”. Chegará a um ponto, aliás, em que ele não se importará nem mesmo com a presença de Irene (Gloria Pires) ao xavecar a ex-mulher. No casamento de Ademir e Flor, Antônio puxará Agatha para dançar e causará um “climão” na festa.

No capítulo de segunda (04), o tio de Caio (Cauã Reymond) resolverá promover Flor à posição de esposa e pedi-la em casamento. Como se sabe, ele a convidou para morar em sua casa apenas por causa de Rosa (Maria Carolina Basilio), a filha dos dois. Flor, no entanto, é apenas uma empregada do irmão de Antônio.

A cerimônia acontecerá no capítulo de 14 de setembro da novela das 21h da TV Globo. Toda família La Selva estará presente. Agatha também será convidada e aparecerá deslumbrante, deixando Antônio impressionado. Durante a festa, o fazendeiro se aproveitará de um vacilo de Irene e puxará a personagem de Eliane Giardini para dançar.

Alguns instantes depois, Irene acabará flagrando o marido coladinho com a primeira esposa e terá um surto. O clima durante a festa de casamento ficará péssimo e todos perceberão o semblante pesado de Irene.

A vilã, no entanto, não deixará isso barato para Agatha. A essa altura, ela terá conseguido com Silvério um relatório com novas informações sobre o passado da rival. No documento, constará que Agatha matou o amante ao empurrá-lo de um prédio e que também ela deu à luz um terceiro filho, que vive na Europa desde pequeno.

Irene, então, resolverá mostrar a papelada ao marido, tentando convencê-lo de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio. Apesar da surpresa desagradável, o fazendeiro reagirá em silêncio, dando a entender que isso não terá sido o suficiente para estragar seu sentimento por Agatha, o que deixará Irene preocupada.

Amor Perfeito

Segunda-feira (4) - Júlio pensa em convocar Leonel como testemunha, e Marê hesita. Ivan convida Adélia para jantar. Sônia se sente culpada quando Júlio diz que pensa em se casar com ela. Cândida conversa sobre seus planos para a prefeitura com Verônica. Popó pede Celeste em casamento. Orlando fica perturbado ao examinar Leonel, e Marê percebe. Anselmo decide se vingar de Cândida. Orlando pensa em levar Leonel até o hospital. Marê se emociona quando Leonel tem uma lembrança de seu passado. Cândida faz comício em Andorinhas. Marcelino descobre que Leonel é pai de Marê.

Terça-feira (5) - Marê explica a situação para Marcelino. Leonel olha intrigado para uma foto da filha. Marê revela a Érico que seu pai está vivo. Gaspar critica Anselmo pelo plano contra sua mãe. Albuquerque prende Cândida, e todos se revoltam. Elza começa a trabalhar na loja de Wanda. Ivan critica Anselmo por mandar prender sua mãe. Érico e Júlio tentam libertar Cândida. Darlene convence as mulheres da cidade a protestarem contra a prisão de Cândida na porta da delegacia. Neiva se espanta ao ver a tristeza de Gilda com a perda de Marcelino. Marê leva Érico para ver Leonel, que não o reconhece. Gilda vai até a Irmandade devolver as roupas de Marcelino. Leonel ouve a voz de Gilda e se desespera.

Quarta-feira (6) - Marê tenta acalmar Leonel. Marcelino vai falar com Gilda. Ivan decide sair de casa. Leonel sai do quarto apressado, e Érico e Dom Vitório tentam impedi-lo. Gilda ouve a voz de Leonel, e Marcelino mente para enganar a vilã. Orlando chega à Irmandade. Gilda segue o carro em que os padres e Orlando colocam Leonel. Ítalo se emociona ao ver Leonel. Gilda invade o consultório e todos se alarmam. Anselmo decide convocar os homens para acabar com a manifestação das mulheres. Odilon contrata Ivan como fotógrafo do jornal. Luís agradece Júlio pelo apoio. As mulheres enfrentam Silvio. Gilda teme que o ex-marido possa estar vivo. Leonel reconhece Marê.

Quinta-feira (7) - Leonel recupera a memória, mas não se lembra do atentado, e reage confuso aos comentários de Marê. Gilda se lembra do dia que atirou em Leonel e liga para Gaspar. Anselmo pensa em mandar prender as mulheres. Odilon entrevista Cândida. Leonel humilha Orlando, e Marê tenta explicar a situação para o pai. Gilda implora que Gaspar passe a noite com ela. Anselmo conspira com Sílvio contra Cândida. Marê revela a Leonel que Gilda e Gaspar foram amantes, e ele desaparece da Irmandade. Ivan mostra o jornal para Cândida, que fica orgulhosa. Leonel vê Gilda e Gaspar.

Sexta-feira (8) - Marê e João impedem Leonel de ir até Gilda. As mulheres decidem continuar com a manifestação a favor de Cândida. Leonel se assusta com o que descobre sobre Gilda. Ítalo e Orlando discutem o caso de Leonel. Gilda manda Albuquerque invadir a Irmandade. Érico incentiva Marê a continuar estimulando a memória do pai. Anselmo avisa a Gaspar que o governador do estado virá a São Jacinto. Albuquerque chega à Irmandade e os padres se desesperam. Cândida escreve uma carta para as mulheres que estão acampadas na frente da delegacia. Orlando conta para Marê as descobertas que ele e Ítalo fizeram sobre Leonel. Marcelino revela a Leonel que Marê teve um filho.

Sábado (9) - Leonel critica Marê por ter tido um filho de Orlando. O governador chega à São Jacinto e vai falar com Cândida. Anselmo e Gaspar são hostilizados ao chegarem à delegacia. Leonel descobre que Marê perdeu tudo para Gilda. Leonel implica com Orlando. Marcelino ouve Marê falando sobre a raiva que seu pai tem de Virgílio Lopes e de Orlando e vai falar com Leonel. Sílvio entrega a Gilda a lista com os nomes dos jurados do julgamento de Marê. Cândida muda seu visual, e Anselmo se espanta. Érico revela a Marê que o testamento que Gilda usou é falso.

Fuzuê

Segunda-feira (4) - Fiel não consegue desligar o sistema das câmeras de segurança. Rejane enfrenta Luna. Nero conversa com Olívia sobre Miguel. Lampião decide contar para Luna coisas sobre Maria Navalha. Cláudio revela para Miguel o que descobriu sobre o tesouro da Dama de Ouro. Preciosa se insinua para Miguel. Rejane mente para Luna sobre seu relacionamento com Maria Navalha. Cláudio questiona Preciosa sobre a busca ao tesouro de César. Bebel encontra desenhos de uma mulher feitos por César. Fiel consegue invadir o sistema de segurança da Fuzuê. Rui propõe sociedade a Francisco e sugere que ele retome o concurso de Rainha da Fuzuê. Luna compartilha com Miguel suas descobertas. Fiel fotografa o incêndio na Fuzuê. Bebel descobre que a mulher que estava nos desenhos de César é a mãe de Luna.

Terça-feira (5) - Bebel se perturba ao saber que o pai de Luna pode ser de Paraty. O incêndio na Fuzuê é misteriosamente apagado, e todos ficam intrigados. Bebel suspeita que Luna seja filha de César. Preciosa se une a Olívia. Caíto se incomoda com os comentários de Rejane sobre o seu show. Miguel pede para Otávio Augusto não aceitar as ideias de Rui. Luna invade hospital em que Cata Ouro estava, é presa, e Miguel a ajuda. Pascoal tem uma ideia para atrair Merreca. Miguel repreende Luna por omitir informações de Barreto. Luna vê Cata Ouro na rua e o persegue. Nero chama um chaveiro para tentar abrir a caixa que Miguel encontrou. Olívia suborna um mensageiro do hotel em que Miguel está hospedado. Bebel questiona Heitor sobre o desenho de Maria Navalha. Preciosa procura Luna no Beco do Gambá.

Quarta-feira (6) - Preciosa tenta se entender com Luna. Bebel questiona Heitor sobre os documentos da outra filha de César. Cláudio aconselha Miguel. Merreca sequestra Preciosa e Luna. O mensageiro do hotel observa Miguel e Cláudio e alerta Olívia. Soraya estranha o sumiço de Luna. Miguel afirma a Cláudio que encontrará Cata Ouro. Luna tenta proteger Preciosa de Merreca. Miguel e Cláudio saem do hotel fantasiados. Rui descobre que Olívia está espionando Miguel e a chantageia. Jefinho estranha ao não encontrar Luna em casa. Pascoal avisa a Heitor e Bebel sobre o sequestro de Preciosa. Luna questiona Preciosa a respeito de César.

Quinta-feira (7) - Luna fala com Preciosa sobre a chave de lua. Pascoal avisa a Heitor que eles estão sendo seguidos, e o deputado se desespera. Miguel mostra para Cláudio o desenho que Cata Ouro fez das chaves de sol e de lua. Preciosa diz a Luna que a chave de lua pertence a sua família. Francisco questiona Olívia sobre sua sociedade com Rui. Jefinho encontra Miguel e Cláudio fantasiados. Preciosa agradece Luna pela ajuda. Soraya, Edgar, Bartô e Lampião reagem apavorados com o show de Rejane. Miguel descobre que Merreca está com Luna e Preciosa e salva as duas. Pascoal negocia com Merreca. Jefinho, Cláudio, Miguel, Luna e Preciosa fogem do comparsa de Merreca. Luna vê Cata Ouro na rua e pede para Jefinho parar o carro.

Sexta-feira (8) - Miguel convence Luna a procurar Cata Ouro depois. Merreca culpa Luna pelo fracasso de seu plano. Preciosa se emociona ao ver Bernardo e Bebel. Jefinho decide ficar no quarto de Miguel, por causa de Luna. Luna vasculha o material de Cláudio e questiona Miguel. Olívia fica confusa com as informações do mensageiro sobre Miguel. Domingos enfrenta Merreca. Miguel tranca Jefinho sem roupa do lado de fora do quarto. Merreca invade a casa de Luna. Cláudio aconselha Miguel a não desistir de Luna. Preciosa se incomoda com a presença de Alícia. Heitor vê Cecília na rua e a mostra para Pascoal. Domingos alerta Luna sobre Merreca. Barreto prende Merreca na casa de Luna. Luna segue a cadela de Cata Ouro até um alçapão na rua, que leva para um túnel subterrâneo.

Sábado (9) - Luna decide entrar no túnel subterrâneo. Miguel conta sobre o sequestro para Nero. Barreto interroga Merreca. Pascoal encontra Cecília. Preciosa fala para Olívia que sabe como separar Miguel e Luna. Luna se revolta ao ver o estrago que Merreca fez em sua casa. Domingos e Gláucia se enfrentam pela presidência da Associação de Moradores. Vitor desconfia de Rui e comenta com Kirida. Pascoal diz a Heitor que orientou Merreca a fazer uma falsa acusação contra Nero. Cecília se enfurece com a lembrança de Pascoal. Luna encontra Cata Ouro. Nero repreende Miguel e Francisco por brigarem. Preciosa manipula Alícia. Cláudio revela a Miguel que as chaves de sol e de lua pertencem ao tesouro da Dama de Ouro. Luna promete entregar a caixa que Miguel encontrou para Cata Ouro, em troca de informações sobre sua mãe. Pascoal encontra Luna.

Terra e Paixão

Segunda-feira (4) - Agatha diz a Caio que não quer nada de Antônio, e que deseja apenas o amor do filho. Ademir pede Flor em casamento. Antônio abraça Agatha e diz que a volta da ex-mulher foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Petra acha que tem um carro perseguindo ela e Hélio na estrada. Agatha faz uma ligação misteriosa e afirma que conseguirá tirar todo o dinheiro de Antônio.

Terça-feira (5) - Antônio pede a Luigi que avise a Irene sobre o estado de Petra. Aline não gosta quando Jonatas tenta colocá-la contra Caio. Odilon faz sucesso no desfile de Graça se apresentando como cantor, causando interesse no empresário de James Brum. Pressionado por Caio e Luigi, Hélio acaba revelando os traumas de Petra da infância. Luigi manda Hélio ficar longe de Petra. Antônio pergunta a Petra quem foi a pessoa que fez mal a ela quando criança.

Quarta-feira (6) - Petra fica nervosa e aceita ser acolhida por Caio. Irene pede a Luigi que não desista de Petra. Jurecê avisa a Franco que ele não deve brincar com os sentimentos de Yandara. Caio pergunta a Antônio se a volta de Agatha mexeu com o pai. Anely conta a Luigi que Tadeu descobriu sua identidade secreta e ameaçou revelar para todos. Rodrigo deixa Marino nervoso ao avisar que o delegado será obrigado a investigar a morte de Daniel. Gladys aconselha Andrade a procurar ajuda. Silvério aceita ser o padrinho de Andrade no grupo de apoio. Gentil pede Jussara em namoro. Marino diz a Lucinda que deseja ser um homem melhor para merecer o amor dela. Marino promete a Caio que investigará a fundo o acidente que levou à morte de Daniel.

Quinta-feira (7) - Jussara aceita o pedido de namoro de Gentil. Ramiro revela a Kelvin que precisa da companhia dele. Lucinda e Marino ficam juntos. Antônio escuta Irene prometer dinheiro a alguém pelo telefone. Irene fica furiosa ao tomar conhecimento por Agatha que Antônio está dando mesada à ex-mulher. Caio e Ademir vão até a delegacia, a pedido de Marino, para mais informações sobre os atentados que possam estar associados à morte de Daniel. Irene dá um pacote de dinheiro a um homem. Flor conta aos amigos do bar de Cândida que se casará com Ademir. Silvério diz a Irene que acha que Agatha pretende tirar dinheiro de Antônio. Anely flagra Petra e Hélio juntos.

Sexta-feira (8) - Anely tira uma foto de Petra e Hélio e mostra a Luigi, que fica chocado. Antônio convida Agatha para sair. Luigi desmascara Petra e Hélio na frente de Antônio e Irene. Antônio pede a Luigi para não desistir de Petra e aconselha ao genro que faça uma viagem para dar um tempo. Lucinda permite que Andrade participe das reuniões de famílias na escola de Cristian. Jonatas chama Graça para jantar. Luigi convida Anely para viajar com ele para o Rio de Janeiro. Agatha recebe o colar que usou no casamento com Antônio, com um bilhete do ex-marido pedindo para ela colocar a joia no encontro do casal. Marino prende Ernesto.