Apaixonada! Ana Maria Braga surge com namorado em arraiá

Bem reservada com a vida pessoal, a apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, apareceu ao lado do namorado pela primeira vez em uma festa promovida por ela, no interior de São Paulo.



A loira foi flagrada com o jornalista Fabio Arruda no evento junino, que aconteceu neste sábado (1°).



Em um vídeo, Fabio aparece ao lado da apresentadora, enquanto na segunda gravação, o namorado já está com a caipirinha em mãos, dançando com a comandante do programa matinal da Globo.