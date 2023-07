Apartamento que pegou fogo com Maisa Silva fica destruído

Apartamento fica destruído após incêndio. Crédito: TV Globo

A tarde do último sábado (29) foi de terror para a atriz Maisa Silva. A famosa, de 20 anos, estava com amigos em um apartamento na zona norte de Recife, quando o imóvel foi parcialmente destruído pelo fogo.



Em conversa à TV Globo, o síndico do condomínio, Luiz Leal, contou que a suspeita do incêndio pode ter sido um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos em que a atriz estava hospedada.

O imóvel ficou com uma parte destruída, com danos nas paredes, cinzas e fuligem por todo o chão. No momento da situação, uma mulher, um homem e um cachorro estavam presos em um dos quartos do apartamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.