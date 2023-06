Após 54 anos, Gloria Pires não renova contrato fixo com a Globo

Depois de mais de 50 anos à frente das maiores novelas e produções da Globo, a atriz Gloria Pires decidiu não renovar o contrato fixo com a emissora da família Marinho.



De acordo com apuração do site Notícias da TV, a veterana e a empresa decidiram deixar o contrato apenas por trabalho por obra, assim como os outros atores que também saíram da Globo nos últimos dois anos.



A famosa optou apenas por estender o prazo do contrato para a novela Terra e Paixão, da faixa das 21h que está fazendo sucesso na tela da emissora. Depois do folhetim, Gloria pretende se aventurar em trabalhos fora da Globo e de curto período, como filmes e séries.