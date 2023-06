Após acidente de ônibus, Brisa Star tranquiliza fãs: 'Estou bem'

Depois de sofrer um acidente de ônibus na noite deste domingo (25), a cantora Brisa Star, de 15 anos, apareceu para tranquilizar os fãs e admiradores que estavam preocupados com a situação.



A adolescente e outras 15 pessoas caíram em uma ribanceira na cidade de Ipaumirim, no interior do Ceará. Os pais e a banda da cantora sofreram ferimentos e foram hospitalizados.