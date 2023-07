Após 'Barbie', Mattel confirma filme de 'Polly Pocket' com Lily Collins

Após o sucesso de "Barbie", a Mattel desenvolve, agora, um filme inspirado na boneca "Polly Pocket".



O projeto, inicialmente anunciado em 2021, terá Lily Collins, de "Emily in Paris", no papel da boneca Polly. A direção será de Lena Dunham, criadora de "Girls".



Além do filme da Polly, a empresa também deve lançar o dinossauro roxo "Barney" nos cinemas com produção de Daniel Kaluuya ("Corra!"), e outros produtos como "Uno", "Hot Wheels", a boneca "American Girl", a bola "Magic 8 Ball" podem ganhar adaptações na tela grande.