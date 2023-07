Após condenação por estupro, Prior se manifesta: 'Sou inocente'

O ex-BBB Felipe Prior se manifestou publicamente, nesta quarta-feira (19), pela primeira vez desde que foi condenado por estupro. Ele alegou ser inocente e pediu para que as pessoas "parem de mandar mensagens para as advogadas" das mulheres que o acusam do crime.



"Passo para agradecer pelas mensagens de solidariedade, tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha, mas estou aqui para pedir também para que parem de mandar mensagens às advogadas das que se dizem agredidas por mim. Essas mensagens atrapalham a minha defesa. Tudo que não preciso é de mais exposição nesse momento", disse o arquiteto.