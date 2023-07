Após derrota, internautas compartilham memes sobre seleção brasileira feminina

Não foi dessa vez que as meninas da seleção brasileira venceram contra as francesas durante a Copa do Mundo, que está acontecendo na Austrália e Nova Zelândia.



Os brasileiros acordaram cedo, por volta das 6h30 para assistir ao jogo que começou 30 minutos depois. Mesmo começando a partida logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (29), os internautas não desanimaram.



No entanto, ainda no primeiro tempo, as francesas fizeram o primeiro gol, para a tristeza de muitos. Até o final da partida, os brasileiros já estavam revoltados com o resultado, que ficou 2 a 1 para a França.