Após engravidar psicóloga, Rafael Cardoso se isola em fazenda e cogita aposentadoria

Os últimos meses de Rafael Carreira estão envoltos em polêmicas. Para se recuperar, o ator se isolou em uma fazenda para "fugir de confusão" e se afastar das redes sociais, informou o jornal Extra. "Não sou mais ator", chegou a dizer ele, segundo a reportagem, a uma pessoa próxima. A última polêmica da lista veio à tona semana passada, quando foi revelado que o galã engravidou a psicóloga Carol Ferraz. Rafael tem prestado todo apoio à moça e ambos foram vistos comprando o enxoval do bebê.

Outro episódio controverso ocorreu em julho, quando Rafael compartilhou um vídeo do humorista Nego Di em que o ex-BBB propaga falas homofóbicas e preconceituosas sobre João Guilherme, após o ator surgir usando cropped. "Estou contigo", escreveu Rafael na legenda do postagem.

Logo depois, ele foi exposto pela sobrinha transexual de Roberta Close, que afirmou na web ter recebido cantadas do ator enquanto ela ainda estava casado com Mari Bridi, de quem se separou em dezembro do ano passado.