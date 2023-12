Após Pitty 'comparar' Beyoncé a Irmã Dulce fãs promovem campanha de doação às obras sociais da santa

Mais que reprovação, outra reação dos fãs de Beyoncé após um comentário da cantora Pitty sobre a vinda da "Queen Bey" a Salvador foi de iniciar uma campanha de doações as Obras Sociais Irmã Dulce. Explica-se: a roqueira comparou a gringa à santa baiana. “Beyhive, convidamos vocês a transformar limões em uma limonada cheia de solidariedade! Beyoncé é uma inspiração por sua filantropia e agora temos a oportunidade de seguir seus passos e impactar positivamente a vida de muitas pessoas”, escreveu a página Beyoncé Brasil.

“Queremos direcionar nossa energia para uma causa nobre: as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). Localizado na Bahia, este é um dos maiores complexos de saúde do Brasil, atendendo cerca de 3 milhões de pessoas todos os anos”, escreveu, deixando uma chave Pix para as doações.