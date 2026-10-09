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Após ultrapassar 5 mil visitantes, exposição “3 Obás de Xangô” tem agenda especial no feriadão

Em cartaz na CAIXA Cultural Salvador – Unidade Pelourinho, mostra reúne mais de 45 artistas e destaca a valorização da cultura afro-brasileira

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Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:42

Exposição “3 Obás de Xangô”
Exposição “3 Obás de Xangô” Crédito: Divulgação

Inspirada no documentário homônimo dirigido por Sérgio Machado, a exposição “3 Obás de Xangô” segue em cartaz na CAIXA Cultural Salvador - Unidade Pelourinho, já ultrapassando cinco mil visitantes. Neste fim de semana, o público terá uma oportunidade extra para visitar a mostra. Além do sábado e do domingo, a exposição estará aberta também na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Saldanha, nº 14, Pelourinho.

Com curadoria de Tiago Sant’Ana, Mariana Vaz, Solange Bernabó e Gildeci Leite, a exposição parte da amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi - artistas que receberam o título de Obás de Xangô no Ilê Axé Opô Afonjá - para propor uma reflexão sobre arte, religiosidade, memória e identidade cultural na Bahia.

Exposição “3 Obás de Xangô”

Iemanjá, obra de Voltaire Fraga por Divulgação
Exposição “3 Obás de Xangô” por Divulgação
Obá, obra de Annia Rízia por Divulgação
Exposição “3 Obás de Xangô” por Divulgação
Exposição “3 Obás de Xangô” por Divulgação
exposição “3 Obás de Xangô” por Divulgação
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Iemanjá, obra de Voltaire Fraga por Divulgação

Reunindo obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas das artes visuais, da música, da literatura e da fotografia, a mostra amplia o olhar sobre os três homenageados e evidencia a importância do Candomblé e das lideranças femininas negras na construção do imaginário cultural brasileiro.

Segundo a curadoria, a proposta é deslocar o foco para além dos três intelectuais e artistas. A mostra tem como ponto de partida os três Obás, mas também dá centralidade à intelectualidade negra que permitiu a emergência do ministério de Xangô. Os idealizadores ressaltam o papel das mães de santo na preservação, organização e transmissão dos saberes afro-brasileiros.

Organizada em núcleos temáticos, a exposição aborda o matriarcado nas religiões de matriz africana, os saberes produzidos nas comunidades de axé, a simbologia de Xangô, a amizade entre os três homenageados e as transformações contemporâneas das expressões artísticas afro-brasileiras.

Entre os artistas representados estão nomes como Ana Sant'Anna, Ani Ganzala, Ayrson Heráclito, Emanuel Araújo, Goya Lopes, Mario Cravo Neto, Mestre Didi, Rubem Valentim, Pierre Verger e Yedamaria, nas artes visuais; Aguidavi do Jêje, BaianaSystem, Letieres Leite Quinteto, Margareth Menezes, Orquestra Afrosinfônica, Tiganá Santana e Olodum, na música; além de Alex Simões, Ana Maria Gonçalves, Hugo Canuto, Itamar Vieira Jr, Maysa Miranda e Ordep Serra, na literatura.

CAIXA Cultural Salvador – Unidade Pelourinho

A CAIXA Cultural - Unidade Pelourinho passa a integrar a rede de espaços culturais da CAIXA em Salvador, ampliando a área destinada à realização de exposições, atividades educativas, ações formativas e eventos culturais na cidade.

O edifício possui área construída de 7.822,14 metros quadrados e ocupa um quarteirão no Centro Histórico de Salvador. O imóvel também abrigou o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia por mais de 130 anos.

A CAIXA Cultural Salvador continuará funcionando também em sua unidade da Rua Carlos Gomes, que permanece com programação regular. Com a Unidade Pelourinho, a instituição passa a contar com dois espaços culturais em funcionamento na capital baiana.

Serviço:

[Artes Visuais] Exposição “3 Obás de Xangô”

Local: CAIXA Cultural Salvador – Unidade Pelourinho | Rua do Saldanha, nº 14, Pelourinho – Salvador (BA)

Período de visitação: até 6 de dezembro de 2026

Horário: terça a domingo e feriados, das 9h às 19h

Entrada: gratuita

Patrocínio: CAIXA

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