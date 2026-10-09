ARTE

Após ultrapassar 5 mil visitantes, exposição “3 Obás de Xangô” tem agenda especial no feriadão

Em cartaz na CAIXA Cultural Salvador – Unidade Pelourinho, mostra reúne mais de 45 artistas e destaca a valorização da cultura afro-brasileira

D Da Redação

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:42

Exposição “3 Obás de Xangô” Crédito: Divulgação

Inspirada no documentário homônimo dirigido por Sérgio Machado, a exposição “3 Obás de Xangô” segue em cartaz na CAIXA Cultural Salvador - Unidade Pelourinho, já ultrapassando cinco mil visitantes. Neste fim de semana, o público terá uma oportunidade extra para visitar a mostra. Além do sábado e do domingo, a exposição estará aberta também na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Saldanha, nº 14, Pelourinho.

Com curadoria de Tiago Sant’Ana, Mariana Vaz, Solange Bernabó e Gildeci Leite, a exposição parte da amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi - artistas que receberam o título de Obás de Xangô no Ilê Axé Opô Afonjá - para propor uma reflexão sobre arte, religiosidade, memória e identidade cultural na Bahia.

Exposição “3 Obás de Xangô” 1 de 6

Reunindo obras, documentos e registros históricos de mais de 45 artistas das artes visuais, da música, da literatura e da fotografia, a mostra amplia o olhar sobre os três homenageados e evidencia a importância do Candomblé e das lideranças femininas negras na construção do imaginário cultural brasileiro.

Segundo a curadoria, a proposta é deslocar o foco para além dos três intelectuais e artistas. A mostra tem como ponto de partida os três Obás, mas também dá centralidade à intelectualidade negra que permitiu a emergência do ministério de Xangô. Os idealizadores ressaltam o papel das mães de santo na preservação, organização e transmissão dos saberes afro-brasileiros.

Organizada em núcleos temáticos, a exposição aborda o matriarcado nas religiões de matriz africana, os saberes produzidos nas comunidades de axé, a simbologia de Xangô, a amizade entre os três homenageados e as transformações contemporâneas das expressões artísticas afro-brasileiras.

Entre os artistas representados estão nomes como Ana Sant'Anna, Ani Ganzala, Ayrson Heráclito, Emanuel Araújo, Goya Lopes, Mario Cravo Neto, Mestre Didi, Rubem Valentim, Pierre Verger e Yedamaria, nas artes visuais; Aguidavi do Jêje, BaianaSystem, Letieres Leite Quinteto, Margareth Menezes, Orquestra Afrosinfônica, Tiganá Santana e Olodum, na música; além de Alex Simões, Ana Maria Gonçalves, Hugo Canuto, Itamar Vieira Jr, Maysa Miranda e Ordep Serra, na literatura.

CAIXA Cultural Salvador – Unidade Pelourinho

A CAIXA Cultural - Unidade Pelourinho passa a integrar a rede de espaços culturais da CAIXA em Salvador, ampliando a área destinada à realização de exposições, atividades educativas, ações formativas e eventos culturais na cidade.

O edifício possui área construída de 7.822,14 metros quadrados e ocupa um quarteirão no Centro Histórico de Salvador. O imóvel também abrigou o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia por mais de 130 anos.

A CAIXA Cultural Salvador continuará funcionando também em sua unidade da Rua Carlos Gomes, que permanece com programação regular. Com a Unidade Pelourinho, a instituição passa a contar com dois espaços culturais em funcionamento na capital baiana.

Serviço:

[Artes Visuais] Exposição “3 Obás de Xangô”

Local: CAIXA Cultural Salvador – Unidade Pelourinho | Rua do Saldanha, nº 14, Pelourinho – Salvador (BA)

Período de visitação: até 6 de dezembro de 2026

Horário: terça a domingo e feriados, das 9h às 19h

Entrada: gratuita