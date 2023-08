Aposta da Sony, baiana Cacá Magalhães esbanja sentimentos em seu primeiro álbum

Cacá Magalhães lança seu primeiro álbum pela Sony Music. Crédito: Divulgação

Aos 4 anos de idade, os dedos curtinhos de Cacá Magalhães não permitiram iniciar as aulas de violão, mas o piano foi um bom instrumento para aprender e fazer companheiro nas aulas no conservatório de música. De lá para cá, nunca mais parou, a música e os instrumentos viraram novidades permanentes. Aos 17, a baiana de Lauro de Freitas que ainda lembra com frescor as memórias da infância é uma das grandes apostas da Sony Music.



A menina de timbre forte e maduro que já aos 12 chamou atenção na internet pelas belíssimas interpretações de clássicos do jazz-soul e blues tem um álbum para chamar de seu. “Só Sinto” tem 11 canções inéditas e autorais. Composições solo ou em parceria com a irmã e empresária Maju Magalhães.

O disco, como a própria Cacá descreve, é uma explosão de sentimento, e também resultado de sentimentos. ”Na pandemia eu descobri essa coisa minha de composição. Eu e minha irmã escrevemos muito. Muita composição desse álbum saiu nesse período”, conta. Alternando ritmos como rock, pop rock, indie, elementos do trap, funk-soul, faixas dançantes e outras mais dramáticas, “Só Sinto” fala de separação, futuro, solidão, encontro, solidariedade, mudança, crescimento.

A explosão de Cacá nas redes sociais aconteceu em 2019, quando um vídeo interpretando a canção “Get yo feet back on the ground”, dos californianos da Tower of Power, criada nos anos 1960 pelo saxofonista Emilio Castillo, viralizou. À época, Cacá estava como vocalista da banda baiana Terráquea. E foi um vídeo na internet que despertou a atenção da gravada.

“Aos 14 assinei meu contrato com a Sony. O presidente tinha visto um vídeo meu cantando e veio me assistir aqui em Salvador, em um show na Varanda do Sesi. Ele sentou e ficou me observando. Parecia chocado com minha voz. Tão nova e cantando daquele jeito”, relembra Cacá entre risos.

Musicalmente, as referências de Cacá são diversas - Los Hermanos, Cássia Eller, Cazuza, Justin Bieber, Nando Reis, Charlie Brown Jr. – mas na vida pessoal, sem dúvida, há um personagem essencial. Não à toa a menção “minha irmã” aparece pelo menos uma dúzia de vezes em uma breve conversa por telefone.

A irmã a quem Cacá tanto faz referência é Maju Magalhães, de 24 anos. Foi ela a primeira olheira “profissional” do talento de Cacá. “Ela percebeu que eu vivia cantando, batucando e falou com meus pais, e aí eu comecei a estudar música. A gente é muito parceira, desde ir para o futevôlei, até compor, viajar, é minha empresária, faz meu cabelo, tudo”, brinca Cacá.

Apesar de não ter ninguém com carreira musical na família, a convivência familiar, principalmente com os avós, foi uma porta para que Cacá tivesse contato com as vozes e sonoridades de artistas como Aretha Franklin, Ella Fitzgerald e Etta James. Com o pai, que é empresário, também teve, muito cedo, contato com o rock nacional da década de 1980, como Paralamas, Legião Urbana e Barão Vermelho.

Em 2021, Cacá lançou nas plataformas de áudio uma versão da música “Blues da Piedade” em um feat com Roberto Frejat, um dos autores da canção e ex-vocalista da Barão Vermelho.

A produção de “Só Sinto” é de Paul Ralphes, que já assinou trabalhos com artistas Jão, Giulia Be, Lagum, Anavitória, Vitor Kley, Skank, Jota Quest, Lulu Santos, Ivete Sangalo, entre outros, em parceria com Rafael Barone, cujo portfólio tem nome como Liniker e Os Caramelows.