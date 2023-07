Apple TV+ lança trailer de Napoleão com Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix é Napoleão no novo filme de Rodley Scott. Crédito: divulgação

Napoleão, filme protagonizado por Joaquin Phoenix, ganhou nesta segunda (10) o seu primeiro trailer. A prévia, que pode ser conferida abaixo, mostra o ator no papel do estadista francês e foca no crescimento político do líder.



O longa já ganhou também um trailer legendado nas redes sociais e o seu primeiro cartaz nacional, ambos divulgados pela Sony Pictures Brasil. Veja.

Ele veio do nada. Ele conquistou tudo. Do aclamado diretor Ridley Scott, #Napoleão estreia em breve exclusivamente nos cinemas. Assista ao trailer oficial agora. pic.twitter.com/4m1hiE3Cws — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) July 10, 2023

Imperador. Amante. Tirano. Lenda. Joaquin Phoenix é Napoleão. Meu novo filme chega em breve, exclusivamente nos cinemas. pic.twitter.com/YezB46qFhR — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) July 10, 2023

Dirigido por Ridley Scott (Blade Runner, Gladiador) e com roteiro de David Scarpa, Napoleão é estrelado por Joaquin Phoenix no papel do imperador francês e líder militar.

Segundo a Apple, "o filme é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão e sua rápida e implacável ascensão ao imperador, visto através do prisma de seu relacionamento viciante e muitas vezes volátil com sua esposa e um verdadeiro amor, Josephine, interpretada por Vanessa Kirby".