ACIDENTE

Apresentador do 'Catfish' é atropelado e quebra o pescoço: 'Sorte de estar vivo'

Nev estava saindo de casa para buscar o filho na escola de bicicleta quando sentiu o impacto da batida com um caminhão

O apresentador norte-americano Nev Schulman, de 39 anos, assustou os seguidores ao anunciar que foi atropelado por um caminhão e quebrou o pescoço. Nev, que ficou conhecido por ter comandado o reality Catfish na MTV, publicou no Instagram no domingo, 11, detalhes do ocorrido.