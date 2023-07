Apresentadora brasileira é parada na rua em NY e mostra imóvel de R$ 7,6 milhões

Em vídeo postado no último sábado, 29, Caleb W. Simpson visitou a casa de Raíza Costa, apresentadora, confeiteira e diretora de arte brasileira. Com mais de 7,6 milhões de seguidores no TikTok, o influenciador ficou conhecido por visitar o apartamento de pessoas que encontra nas ruas de cidades americanas.



Para Simpson, Raíza conta que comprou seu apartamento por 1,6 milhões de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões na cotação atual). A ex-apresentadora de Rainha da Cocada, no GNT, mora em Nova York há 15 anos e mostrou os detalhes da residência no registro.