QUE SUSTO!

Apresentadora engasga nos bastidores da RedeTV! e precisa ser socorrida por bombeiro

Mamma Bruschetta passou mal durante um jantar antes de gravar o SuperPop

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:26

Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram

Mamma Bruschetta passou por um susto na tarde de quarta-feira (28), nos estúdios da RedeTV!, em Osasco, na Grande São Paulo. A apresentadora estava na emissora para gravar o SuperPop quando se engasgou durante o jantar e precisou receber atendimento de emergência.

Segundo informações da coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a situação provocou correria entre os presentes. As pessoas que estavam no local acionaram um profissional do Corpo de Bombeiros Civil que trabalha na emissora, além de uma enfermeira, para socorrer a comunicadora.

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A assessoria de imprensa de Mamma, que já passou por atrações como Mulheres, Fofocalizando e Melhor da Tarde, confirmou o episódio ao jornalista e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde dela. "Mamma ficou super bem, graças a Deus. Nós estávamos jantando e ela engasgou. Logo, o bombeiro e a enfermeira vieram e foram superprestativos, ficaram até ela melhorar", informou a representante.