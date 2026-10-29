Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentadora engasga nos bastidores da RedeTV! e precisa ser socorrida por bombeiro

Mamma Bruschetta passou mal durante um jantar antes de gravar o SuperPop

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:26

Mamma Bruschetta
Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram

Mamma Bruschetta passou por um susto na tarde de quarta-feira (28), nos estúdios da RedeTV!, em Osasco, na Grande São Paulo. A apresentadora estava na emissora para gravar o SuperPop quando se engasgou durante o jantar e precisou receber atendimento de emergência.

Segundo informações da coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a situação provocou correria entre os presentes. As pessoas que estavam no local acionaram um profissional do Corpo de Bombeiros Civil que trabalha na emissora, além de uma enfermeira, para socorrer a comunicadora.

Mamma Bruschetta

Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram
1 de 11
Mamma Bruschetta por Reprodução/Instagram

A assessoria de imprensa de Mamma, que já passou por atrações como Mulheres, Fofocalizando e Melhor da Tarde, confirmou o episódio ao jornalista e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde dela. "Mamma ficou super bem, graças a Deus. Nós estávamos jantando e ela engasgou. Logo, o bombeiro e a enfermeira vieram e foram superprestativos, ficaram até ela melhorar", informou a representante.

Mesmo após o susto, a apresentadora decidiu manter a agenda profissional e seguir para a gravação do programa. "Depois, a Mamma quis ir gravar. Essa Mamma é demais", acrescentou a assessoria.

Leia mais

Imagem - Globo toma decisão importante envolvendo Sabina Simonato e surpreende com novidade para 2027

Globo toma decisão importante envolvendo Sabina Simonato e surpreende com novidade para 2027

Imagem - William Bonner faz post enigmático e fãs veem indireta à carta de Flávio Bolsonaro

William Bonner faz post enigmático e fãs veem indireta à carta de Flávio Bolsonaro

Imagem - Mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão entra na mira da Justiça: imóvel é alvo de penhora por dívida de R$ 676 mil

Mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão entra na mira da Justiça: imóvel é alvo de penhora por dívida de R$ 676 mil

Mais recentes

Imagem - Escritora baiana vence Prêmio Literário da Biblioteca Nacional

Escritora baiana vence Prêmio Literário da Biblioteca Nacional
Imagem - Espetáculo mostra as histórias por trás da descoberta 'oficial' da América

Espetáculo mostra as histórias por trás da descoberta 'oficial' da América
Imagem - Espetáculo Djavan – O Musical: Vidas pra Contar chega à Concha

Espetáculo Djavan – O Musical: Vidas pra Contar chega à Concha