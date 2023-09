Arena Fonte Nova terá watch party de evento gamer

A maior Arena Gamer do Nordeste, a NAVE Arena CWG, realizará o terceiro CBLOL Fest – NAVE Arena CWG, evento de transmissão da grande final da segunda etapa do CBLOL 2023. Voltado para o público gamer, a watch party acontecerá neste sábado (9, a partir das 12h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.



Além de acompanhar a transmissão oficial em um telão de LED, com câmeras ligadas mostrando em tempo real as reações, entrevistas e movimentações do espaço para todo o mundo, os participantes poderão desfrutar de um dia recheado de experiências gamers, atividades competitivas, sorteios e diversos brindes.